EU-Wahl: ÖVP in Umfragen vor SPÖ an der Spitze

Wir kommen in die heiße Phase: Gut einen Monat vor der Europawahl liegt die ÖVP in Umfragen vor der SPÖ an der Spitze. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten aktualisierten Prognose des Europaparlaments kommt die Partei von Bundeskanzler Sebastian Kurz auf 28,5 Prozent, gefolgt von SPÖ (27 Prozent) und FPÖ (23,5 Prozent). Dahinter rangieren Grüne (8,5 Prozent) und NEOS (7,5 Prozent) sowie die Liste Jetzt (2,5 Prozent).