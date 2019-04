Video zeigt Sekunden des Busunglücks auf Madeira

Hälfte der Insassen tot, Überlebende schwer verletzt

Die Zeitung „Observador“ berichtete von insgesamt 57 Menschen an Bord. Verletzt wurden dabei nach Informationen der Blattes 27 Menschen. Zwei konnten das Krankenhaus demnach bereits wieder verlassen, mehrere andere mussten operiert werden. Unter den Verletzten seien zwei Portugiesen: der Fahrer und ein Fremdenführer. Bei den Toten soll es sich dem Blatt zufolge um elf Männer und 18 Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren handeln. Sie wurden in eine eigens eingerichtete Leichenhalle am Flughafen von Funchal gebracht.