Graz brodelt! Darts-Wahnsinn in Premstätten

Gejagter Clayton

Gespielt wird also in einem 48er-Turnierfeld. Am ersten Tag duellieren einander die Qualifikanten. Die daraus als Sieger hervorgehenden 16 Spieler matchen sich am zweiten Tag mit den gesetzten Spielern. Am Sonntag, dem Finaltag, steigen dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Der große Gejagte ist Jonny Clayton. Der Waliser gewann im Vorjahr dank eines Finaltriumphs gegen seinen Landsmann Gerwyn Price mit 8:5.