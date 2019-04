Parteien sollen Tabakindustrie-Kontakte offenlegen

Welche Verbindungen bestehen zwischen der Tabakindustrie und der Regierung bzw. den Parlamentsparteien? Baldige Antworten auf diese Frage erhoffen sich Gesundheitsexperten unter der Führung des Grazer Allgemeinmediziners Florian Stigler, die in einem offenen Brief von einer „ausgesprochen ungewöhnlichen“ Tabakpolitik in Österreich sprechen. Anlass ist ein Bericht des „profil“ über Spenden von zwei Tabakkonzernen an das von Nationalbank-Vizepräsidentin Barbara Kolm geleitete „Austrian Economics Center“.