Stefan Petzner tanzte sich in die nächste Runde!

Es ist ein „Osterwunder“! Stefan Petzner tanzte sich auch an diesem Freitag in die nächste Runde. Und dieses Mal durfte dieser sich sogar doppelt freuen: Denn nach wochenlanger Kritik gab‘s an diesem Abend zum ersten Mal Lob von der Jury. Da waren sogar die Albträume, die er in der letzten Woche von Karina Sarkissova hatte, umsonst. Denn spätestens nach dem „Double Dance“ war sogar die Ballerina richtig aus dem Häuschen! Der Traum vom „Dancing Stars“-Sieg war hingegen für Peter Hackmair vorbei. „Ganz ehrlich, es ist so ein Geschenk, bis hierhin dabei gewesen zu sein. Es war eine schöne Reise und ein tolles Abenteuer“, zeigte sich dieser nach seinem Aus sportlich.