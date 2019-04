Red Bull: „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels!“

Von Honda überzeugt

In den letzten Tagen wurde in Milton Keynes intensive Ursachenforschung betrieben. Und man hatte Erfolg. „Es sind aerodynamische Probleme, man muss also nicht das Gesamtkonzept des Autos hinterfragen“, sagt Marko, der nach wie vor vom Partner Honda überzeugt ist. „Wir haben einen guten Motor, sicher noch nicht ganz auf dem Niveau von Ferrari und Mercedes. Aber wir benötigen jetzt prinzipiell einmal ein Training, in dem wir von der ersten Session bis zum Qualifying in eine, und zwar in die richtige Richtung gehen. Bisher sind wir bei gewissen Einstellungen immer hin- und hergesprungen.“