Mutter von Merkel im Alter von 90 Jahren gestorben

Merkels Mutter war Lehrerin

Bis ins hohe Alter war Kasner in der Weiterbildung tätig - die frühere Englisch- und Latein-Lehrerin unterrichtete an der Volkshochschule Templin Englisch. Im Alter von 80 Jahren wurde sie von der damaligen Volkshochschul-Präsidentin Rita Süssmuth als „Vorbild der Weiterbildung 2008“ geehrt. Der Hintergrund: Seit 34 Jahren hatte sie damals Fremdsprachen in Templin unterrichtet - Kasner war bundesweit eine der wenigen, die in diesem Alter noch ein so großes Pensum bewältigten.