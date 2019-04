Barca weit weg von Hochform - aber voll auf Kurs

ManUnited nicht zwingend

In der 25. Minute ließ Philipp Coutinho eine Topchance aus, als er aus guter Position an United-Goalie David de Gea scheiterte. Dann aber wurde der englische Rekordmeister langsam stärker, was auch am fehlerhaften Spiel Barcas lag. Trotzdem schafften es die „Red Devils“ nicht, wirklich zwingende Möglichkeiten herauszuspielen - im Gegensatz zu den Gästen: Luis Suarez traf in der 65. Minute freistehend nur das Außennetz.