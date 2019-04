Madonna wird beim Song Contest auftreten

Im Mai 2018 hatte Netta Barzilai mit ihrem Song „Toy“ den ESC in Portugal für Israel gewonnen. Daher wird der Wettbewerb dieses Jahr in Tel Aviv ausgetragen - die Halbfinali sind am 14. und 16. Mai, das große Finale dann am 18. Mai. Österreichs heurige Song-Contest-Hoffnung Paenda startet am 16. Mai mit Startplatz 9.