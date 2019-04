Migranten wollen aus Griechenland „ausbrechen“

Gerüchte über eine mögliche Öffnung der Grenze zwischen Nordmazedonien und Griechenland, die derzeit im Internet kursieren, führen seit Tagen zu gewaltsamen Ausschreitungen in und rund um ein Flüchtlingslager in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki. Hunderte Migranten wollen nämlich nach Norden und weiter nach Mitteleuropa marschieren. Bisher hat die griechische Polizei einen Durchbruch der Sperren rund um das Lager Diavata verhindern können. Auch am Freitag unternahmen Dutzende Flüchtlinge einen Versuch. Unterdessen wurde der Hauptbahnhof von Athen von Migranten lahmgelegt. Sie forderten freie Fahrt zur nordmazedonischen Grenze (siehe Video oben).