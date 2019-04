Italiens Handball-Cupsieger trauert um Tormann

Tiefe Trauer in der italienischen Handball-Welt: Der Torhüter von Cup-Sieger SSV Bozen, Francesco Amendolagine, ist in der Nacht auf Donnerstag in der Südtiroler Hauptstadt verstorben. Wie sein Klub am Donnerstag mitteilte, hat der 35-Jähirge einen Herzinfarkt erlitten.