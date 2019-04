VEU Feldkirch schiebt EBEL-Teilnahme auf 2020 auf

VEU Feldkirch wird in der kommenden Saison doch nicht an der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) teilnehmen. Der Traditionsclub aus Vorarlberg hat den Bewerbungsprozess vorerst zurückgestellt. Am grundsätzlichen Ziel einer Teilnahme ändere sich aber nichts, betonten die Feldkircher am Mittwoch in einer Aussendung. Diese wird aber nun erst für die Spielzeit 2020/21 angestrebt.