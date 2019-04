36-Jähriger „vor der Haustür“ verunglückt

Nach der 70er-Zone überholte der 36-Jährige auf dem geraden Stück der Roßbacher Landesstraße einen Wagen und wollte sich – etwa zwei Kilometer vor seinem Haus – rechts einordnen. Dabei verlor er offenbar die Herrschaft über seinen Mitsubishi Galant, der in den Straßengraben rutschte und gegen einen betonierten Wasserdurchlass stieß. Der Sportwagen überschlug sich mehrmals und blieb rund 120 Meter weiter auf den Rädern in einer Wiese stehen. Unmittelbar neben dem Wrack lag der schwerstverletzte Innviertler, dem die Insassen des zuvor überholten Autos Erste Hilfe leisteten. In der Dunkelheit wurde Daniel K. noch ins Salzburger Spital geflogen, wo er wenig später leider starb.