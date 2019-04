Hubschrauber, Unterwäsche & Gastgarten ohne Sessel

April, April! Dass die Oberösterreicher kreativ sind, beweisen sie am 1. April auf Facebook: Bei der Freiwillige Feuerwehr Geisensheim gibt‘s ab jetzt feuerfeste Unterwäsche für die Kameraden. Das Rote Kreuz Vorchdorf verkündet, ab heute im Besitz eines Hubschraubers zu sein - fünf Mitarbeiter wären in der Lage, damit zu fliegen. Und der „Hoisn Wirt“ in Gmunden kündigt an, aufgrund der „Initiative für mehr Bewegung“ von Bürgermeister Stefan Krapf, ab sofort keine Sessel mehr im Gastgarten zu verwenden...