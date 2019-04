Totale Eskalation bei der nächsten Show?

Das letzte Wort ist in diesem Zickenkrieg also noch lange nicht gesprochen. Da fragt man sich: Wie wollen Petzner und Sarkissova sich in der nächsten Show am Freitag noch professionell gegenübertreten? Wird es etwa zwischen den Streithähnen zur totalen Eskalation kommen? Immerhin jammerte die 35-Jährige am Wochenende schon, sich nach der Auseinandersetzung mit dem PR-Manager nur mit einem Bodyguard zurück in ihr Hotel getraut zu haben ...