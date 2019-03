Irrfahrt in Fußgängerzone führte zu Terror-Razzia

Eine mysteriöse Irrfahrt in Essen im deutschen Ruhrgebiet, bei der ein Tadschike eine Stunde lang in einem Kreisverkehr seine Runden drehte und auch eine Fußgängerzone mit weit überhöhter Geschwindigkeit unsicher machte, hat zu einer groß angelegten Anti-Terror-Razzia geführt. In insgesamt elf Städten in zwei deutschen Bundesländern wurden am Freitag und Samstag elf mutmaßliche Islamisten verhaftet. Nun stellte sich heraus: Die Befürchtungen, dass der gefährliche Zwischenfall der Auftakt einer Anschlagsserie sein könnte, waren unbegründet.