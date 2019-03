Arnautovic: „Wir haben immer eher serbisch gelebt“

„Ich liebe Österreich, und ich liebe Serbien“, sagt Marko Arnautovic in diesem Video. Er erzählt darin über sein privates Umfeld und meint: „Wir sind in Österreich aufgewachsen. Meine Mutter hat uns alles beigebracht, was mit österreichischen Traditionen zu tun hat. Aber wir haben eher serbisch gelebt. Mein ganzes Leben lang.“ Das ganze Video gibt‘s hier (siehe oben).