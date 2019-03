Nach Schüler-Prügelei melden sich weitere Mütter

„Das gesamte Umfeld muss zusammenhelfen“

Seitens der Bildungsdirektion heißt es: „Wir haben mit der betroffenen Schule Kontakt. Es wird an Lösungen gearbeitet und mit den Schülern gesprochen. Außerhalb der Schule ist man aber oft machtlos. Gewalt an Schulen ist ein alltägliches Problem, der Terror beginnt oft schon in der Volksschule. Da weiß man meist gar nicht mehr, was man dazu sagen soll.“