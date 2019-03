Tödliche Kuh-Attacke: Landwirt geht in Berufung

Jener Tiroler Landwirt, der nach einer tödlichen Kuh-Attacke zu Schadenersatzleistungen verurteilt wurde, geht gegen das erstinstanzliche Urteil im Zivilprozess in Berufung. Sein Anwalt Ewald Jenewein wolle die Entscheidung gleich in mehreren Punkten bekämpfen. Somit ist jetzt das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) am Zug.