Familienbeihilfe-Kürzung: Millionen-Streit mit EU

„Unterschiedliche Lebenshaltungskosten“

Nun hat Bogner-Strauß ein Antwortschreiben an die Kommission verfasst. Einmal mehr betont sie, dass unterschiedliche Lebenshaltungskosten nicht gleich behandelt werden könnten. So betragen etwa die Belastungen in Ungarn nur rund 57 Prozent jener in Österreich. Daher sei nicht die Indexierung eine Ungleichbehandlung, sondern das Abgehen davon, so die Ministerin. Und sie betont: „Die Kinder im EU-Ausland bekommen noch immer ein Vielfaches, als ihnen der Staat, in dem sie sich aufhalten, bezahlt.“