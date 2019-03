Nahe Oslo bestattetes Wikingerschiff entdeckt

Österreichische und norwegische Archäologen haben nahe Oslo die Überreste eines ursprünglich in einem Grabhügel bestatteten Wikingerschiffes entdeckt. Gelungen ist der Fund im Südosten Norwegens mittels Bodenradar. Es handle sich erst um den insgesamt 15. derartigen Fund in Europa. Die Entdeckung zeige, dass der Oslo Fjord ein „Zentrum der Macht in dieser Zeit war“, sagt der Archäologe Wolfgang Neubauer.