Kombi-Oldie Gruber in Schonach erneut am Podest

Mit Saisonsieg zwölf egalisierte Riiber die bisherige Bestmarke des Finnen Hannu Manninen. Riiber, der am Samstag Dritter geworden war, gewann damit auch souverän und mit großem Vorsprung den Gesamtweltcup. Der Sprungdurchgang war wegen zu starken Windes abgesagt worden. Stattdessen wurden die Ergebnisse der sogenannten „Provisional Competition Round“ (PCR) vom Samstag herangezogen. Mit Paul Gerstgraser vor Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer (am Samstag Zweiter) landeten auf den Rängen sieben bis neun drei weitere Österreicher in den Top Ten.