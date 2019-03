Boeing will Software in nur zehn Tagen ändern

Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien will Boeing die Modernisierung einer möglicherweise fehlerhafte Software an Bord des betroffenen Flugzeugtyps innerhalb der kommenden zehn Tage abschließen. Die Überarbeitung der Software begann angeblich bereits vor dem jüngsten Unglück. Das sogenannte Trimmsystem MCAS ist in den Verdacht geraten, für den Absturz der Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines mit 157 Toten am vergangenen Sonntag verantwortlich zu sein.