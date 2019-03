Boeing zieht Reißleine bei 737 MAX: Liefer-Stopp!

Alle betroffenen Maschinen am Boden

Boeing selbst hatte am Mittwoch ein weltweites Startverbot für alle 371 bisher ausgelieferten Maschinen des Verkaufsschlagers empfohlen. Mittlerweile sind weltweit alle Maschinen des Modells am Boden, wie aus den Daten der Internetseite FlightRadar24 hervorgeht (siehe unten). Das letzte in der Luft befindliche Flugzeug dieses Typs landete am Mittwochabend sicher im kanadischen Halifax.