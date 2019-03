Nicht schon wieder! Hütters Knie völlig kaputt

Dritte Verletzung in der Saison

Zum ersten Mal in dieser Saison musste die 26-Jährige Mitte Dezember eine mehrwöchige Pause einlegen, eine MRI-Untersuchung hatte eine Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle ergeben. Zum zweiten Mal dann nach der Abfahrt in Garmisch. Hütter zog sich bei einem Sturz einen Innenbandeinriss im rechten Knie, sowie einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu und verpasste die WM in Aare. Nun wartet erneut ein langer Weg zurück. „Ja, sicher“, beantwortete Kriechbaum die Frage, ob es Hütter nochmals schaffen werde.