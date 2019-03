„Englische Wochen“ enden für Deutsche im Desaster

„Wir sind nur zweitklassig“, schreibt die „Bild“ in einem Kommentar, ein englischer Fußball-Experte meint wortwörtlich: „Der deutsche Fußball ist gelöscht“, aber selbst die Protagonisten räumen ein, dass die Bayern vor allem in der zweiten Halbzeit in der Allianz-Arena chancenlos gegen die Klopp-Mannschaft waren. "Die bessere Mannschaft kam weiter, wir haben die Niederlage verdient, meinte FCB-Coach Niko Kovac.