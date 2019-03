Mindestsicherung bringt Opposition auf die Palme

„Die Regierung produziert und fördert hier sehenden Auges Kinderarmut“, verwies SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einer Aussendung darauf, dass ab dem dritten Kind künftig nur noch 1,50 Euro pro Tag vorgesehen seien. Einmal mehr hätten ÖVP und FPÖ „mit diesem Kürzungspaket ihre Rücksichtslosigkeit und soziale Kälte gezeigt“. Das Vorgehen bei diesem Entwurf ist für Rendi-Wagner „Ausdruck höchster politischer Unkultur“: habe die Regierung doch die vielen negativen Stellungnahmen - 137 von insgesamt 140 - ignoriert, den angekündigten Dialog mit den Ländern „verweigert“ und den Entwurf einfach „durchgepeitscht“. Die SPÖ werde weiter „mit aller Kraft“ für eine Verbesserung kämpfen, denn „Kinder dürfen nicht in die Armut getrieben werden“, so die Parteichefin.