Schieder-Kritik an Macron: „EU droht zu zerfallen“

„Macron versteht Ursachen für Wut in der Bevölkerung nicht“

Für Schieder biete Macron zwar „weitgehend sozialdemokratische Lösungen“ für die Probleme Europas an und erweise sich darin als „echter Liberaler“, doch stelle sich das Staatsoberhaupt in seinem Plädoyer gar nicht die Frage, wie es so weit kommen konnte. „Die Ursachen für die Wut in der Bevölkerung versteht Macron nicht. Er verkennt, weshalb Europa überhaupt in die Krise stürzte“, so Schieder. Als Beispiele für die derzeitige Krise nannte Schieder den Brexit in Großbritannien und die die „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich.