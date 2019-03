Kopftuch im Kindergarten: Wien will nur ermahnen

„... möchte ich Sie persönlich auf die gravierendsten Mängel hinweisen“

Neben den offiziellen Begutachtungsstellungnahmen auf dem Dienstweg erhielt Bildungsstadtrat Czernohorszky deshalb auch Post vom Generalsekretär des Bildungsministeriums (BMBWF), Martin Netzer. „Da mehrere substanzielle Punkte der genannten 15a-Vereinbarung in den vorliegenden Gesetzes- und Verordnungsentwürfen des Landes Wien nicht berücksichtigt sind, möchte ich Sie ... auch persönlich auf die aus Sicht des BMBWF gravierendsten Mängel hinweisen“, heißt es in dem Brief, den man im Büro des Stadtrates nicht kommentieren wollte. Nur so viel: „Wir werden uns alle Stellungnahmen in Ruhe anschauen, und das ist eine davon.“