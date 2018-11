Kindergartenausbau samt Kopftuchverbot beschlossen

Kopftuchverbot an Volksschulen als nächste Maßnahme

Die türkis-blaue Koalition will nun auch ein ähnliches Kopftuchverbot an Volksschulen. In den vergangenen Tagen gingen die Wogen zwischen der ÖVP und der SPÖ hoch. Die Sozialdemokraten haben zwar grundsätzlich ihre Bereitschaft signalisiert, auch hier mitzuziehen - doch wie im Fall der Kindergärten fordern die Roten ein Gesamtpaket.