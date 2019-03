Ab 2021 auch Ethik-Unterricht für Volksschüler

Was die Regierung ab dem Schuljahr 2020 einführen möchte, gibt es in der Pichelmayergasse bereits: Ethikunterricht. Dieser soll laut Türkis-Blau für Schüler gelten, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben oder ohne Bekenntnis sind - ab 2020 betrifft dies Oberstufenschüler, ein Jahr darauf sollen die anderen nachfolgen. Auch Volksschüler müssen dann in den Ethik-Unterricht, sofern sie nicht in Religion unterrichtet werden.