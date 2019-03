Kabarettist Werner Schneyder gestorben

Am 25. Jänner 1937 in Graz geboren, wuchs Schneyder in Klagenfurt auf und besuchte dort das Realgymnasium. Schon in jungen Jahren war er als freier Lokal- und Sportreporter unterwegs. Nach der Uni arbeitete er als Werbetexter und war danach an den Landestheatern Salzburg und Linz als Dramaturg tätig.