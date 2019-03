Die Staatsanwaltschaft in Frankreich will die Rechtspopulistin Marine Le Pen wegen der Verbreitung von IS-Gräuelfotos anklagen. Wie am Freitag aus mehreren Quellen verlautete, strebt die Staatsanwaltschaft von Nanterre bei Paris aus demselben Grund auch einen Prozess gegen einen Abgeordneten von Le Pens Partei Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung, der frühere Front National) an.