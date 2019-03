„Perfekter Nachfolger“: Doskozil angelobt

Die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (FPÖ) dankte Niessl „für die wirklich gute Zusammenarbeit“ im Landtag und in der Landesregierung. Das Burgenland habe sich in den vergangenen 20 Jahren „natürlich dank dir, lieber Herr Landeshauptmann“, in einem „grandiosen Aufschwung“ gezeigt. ÖVP-Obmann Thomas Steiner blickte auch auf 15 Jahre Koalition der SPÖ mit der Volkspartei zurück, in denen es „gute Zeiten und weniger gute Zeiten“ gegeben habe. In den vergangenen eineinhalb Jahren sei sein Verhältnis zu Niessl von einer „sehr sachlichen und guten Zusammenarbeit“ geprägt gewesen, man habe auch gute Projekte gemeinsam umgesetzt.