Spaziergängerin stößt auf drei Weltkriegsbomben

Aller guten Dinge sind drei - allerdings nicht unbedingt in diesem Fall. Einen nicht ungefährlichen Fund hat eine Spaziergängerin Montagmittag bei der Tiefauwiese im Wiener Bezirk Hernals gemacht. In einem Waldstück nahe der Höhenstraße stieß sie auf gleich drei Weltkriegsbomben. Das Areal wurde vorsorglich gesperrt, der Entminungsdienst rückte an.