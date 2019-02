Großbauer: „Natürlich gibt es auch mal Brösel“

Als Werbefachfrau und Creative-Director war Opernball-Organisatorin Maria Großbauer ein Goldgriff für die Wiener Staatsoper. Denn sie versteht es nicht nur die Künstler, sondern auch österreichisches Handwerk in den Fokus zu rücken und im Rahmen der Opernball-Veranstaltungen richtig zu vermarkten. Adabei-TV-Lady Sasa Schwarzjirg traf die Opernball-Chefin zum Interview und sprach mit ihr über ihre Freiheiten bei der Gestaltung des Balles, was sie von Lugner hält und wie sie mit dem Druck am besten umgehen kann.