„Wir müssen in der digitalen Welt mitspielen“

Wittmann-Chef ist skeptisch

Produktkonfiguratoren, dank denen Kunden sich ihre Möbel zusammenstellen können, werden beliebter. Auch die Linzer Raumplanungs-App Roomle macht von sich reden. „Wir zählen jeden Monat 100.000 neue Nutzer“, so Gründer Albert Ortig. „Die digitale Welt ist da, wir müssen richtig damit umgehen“, betont Emprechtinger, der auch Sprecher der österreichischen Möbelindustrie ist. Muss ein Hersteller einen eigenen Online-Shop haben? Hartmut Roehrig von Wittmann hat Zweifel: „Die meisten Online-Shops sind defizitär, haben Werbezweck.“ Und was denkt Joka? „Wir denken konkret an keinen Online-Verkauf, aber wir spüren, dass die Leute schon vorinformiert sind“, sagt Geschäftsführerin Anna Kapsamer-Fellner.