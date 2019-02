Nur jedes siebte Kind beendet Deutschklasse rasch

Der „Krone“ liegt nun die erste Bilanz der Maßnahme vor: Wie das Bildungsministerium berichtet, dürfen in Wien 817 der rund 5500 Kinder nach nur einem Semester in der Deutschklasse in den Regelunterricht wechseln. Das bedeutet, dass rund 15 Prozent der Kinder - vorrangig sind es Volksschüler - nach einem Semester die Deutschklasse abgeschlossen haben. Manche von ihnen besuchen parallel dazu noch Deutschkurse, sitzen aber ansonsten in einer Regelklasse.