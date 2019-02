Bilderbuch: „Wir wollen einfach nur Liebe sehen“

Seit Jahren seid ihr auch stilprägend für die gesamte deutsche Poplandschaft, die jahrelang etwas langweilig und gleichförmig war. Ihr wart hauptverantwortlich dafür, dass man neidvoll nach Österreich blickt. Hat das eine Art Druck mitgebracht, immer so innovativ und anders sein zu müssen?

Es ist nicht wirklich Druck. Es stimmt ja auch ein bisschen, was unsere Nachbarn sagen. Das Ganze hat auch etwas mit inneren Kräften bei uns zu tun. Das Palladium in Köln fasst ca. 4000 Leute und wir verkaufen die Location derzeit schon einen Monat davor aus - das ist megageil. Irgendwas passiert immer und es kann auch Städte geben, wo es nicht mehr so gut geht. David Bowie hat in den 90er-Jahren in der Wiener Arena ein Open Air gespielt und es war nicht ausverkauft. Das ist ein Weltstar, der da aber gerade nicht am Gipfel seiner Karriere war. Fünf Jahre später kam er mit seinem Best-Of-Set und füllt die Stadthalle. Was ist also Erfolg und was bist du als Künstler? Was soll noch alles kommen? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Im schlimmsten Fall ist Erfolg gar nicht so leiwand, wie er oft wirkt. Man lernt dann später, dass die kleinen Sachen oft mehr wert sind. Es heißt nicht umsonst, dass man die kleinen Erfolge feiern sollte, denn diesen Blick darauf verliert man allzu schnell.