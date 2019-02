5,5 Mrd. €: Red Bull mit Rekordumsatz im Vorjahr

Als Hauptgründe für das erfolgreiche Vorjahr nannte das Unternehmen von Dietrich Mateschitz eine hervorragende Entwicklung in Indien (plus 30 Prozent), Brasilien (plus 22 Prozent), Osteuropa (plus 22 Prozent) und Nordeuropa. Aber auch in Deutschland (plus zwölf Prozent) sei deutlich mehr verkauft worden.