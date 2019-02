Großer Empfang für Kurz - auch Ivanka Trump dabei!

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz wird es kommende Woche einen großen Empfang in Washington geben. Wie US-Botschafter Trevor Traina am Freitag in Wien mitteilte, wird der Kanzler während seines Arbeitsbesuchs in den USA neben Präsident Donald Trump auch Außenminister Mike Pompeo, den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton sowie Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner treffen. Für Kurz sei ein Besuch organisiert worden, der „in Zeiten wie diesen so nahe es geht an einen Staatsbesuch in den USA heranreicht“, erklärte Traina. Gleichzeitig erinnerte der Botschafter daran, dass es seit dem Amtsantritt des 45. Präsidenten nur ein Staatsbankett gegeben habe - für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron.