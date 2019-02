Wegen Ohrfeige in Haft: Britin klagt über Folter

Britin richtet Appell an die Queen

Zwischen dem 8. und 11. Februar schrieb Taqqadas zahlreiche Tweets und postete Bilder über ihre Blutergüsse und andere Verletzungen (siehe unten). Zudem warnte sie in ihren Tweets auch andere Touristen auf Bali vor Gewalt und ähnlichen Gefahren. Außerdem beklagte die Britin, dass sie keinen Besuch - also auch nicht durch britische Diplomaten - haben dürfe. Taqqadas richtete daher auch einen Appell an das britische Königshaus und an die Vereinten Nationen.