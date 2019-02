Weiter Hickhack um „IGGÖ“ statt „Islam“ im Zeugnis

Weiter Hickhack um die Religionsbezeichnung in Zeugnissen: Die islamische Glaubensgemeinschaft hatte protestiert, nachdem in manchen Schulnachrichten statt der Bezeichnung „Islam“ die eigene Abkürzung „IGGÖ“ stand. Mit dem Kompromissvorschlag, dass dort künftig ein abgekürzter Oberbegriff plus ein Unterbegriff stehen könnten - etwa: „islam. (IGGÖ)“ -, stieß Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag bei den muslimischen Glaubensvertretern nicht auf Gegenliebe. „Die Aussagen des Ministers sind für uns nicht nachvollziehbar“, hieß es in einer Stellungnahme. Man werde nach wie vor eine „rechtssichere Lösung“ vor den zuständigen Gerichten suchen.