Freude kam bei Mikaela erst später - hier im Video

Mikaela blies einmal kräftig aus. Das sagte mehr als alle Worte. Nein, so hatte sich die Amerikanerin dieses Rennen gar nicht vorgestellt. Auf Gold im Super-G sollte Gold im Riesentorlauf folgen. Deswegen hatte sich Shiffrin nach Norwegen zurückgezogen und auf Starts in der Kombi und in der Abfahrt verzichtet. Doch es kam anders. Die viertbeste Laufzeit im ersten und die sechste im zweiten Durchgang reichten gerade einmal zu Bronze. „Ich bin wirklich sehr glücklich, doch eine Medaille gewonnen zu haben“, gestand sie im Ziel, „aber es gibt Teile in meinem Kopf, die fragen mich: Was ist denn da im ersten Durchgang losgewesen?“