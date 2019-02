Alles dreht sich um die Alpakas

Was ist ein Alpaka eigentlich? Es ist eine aus den südamerikanischen Anden stammende, domestizierte Kamelform, die vorwiegend ihrer Wolle wegen gezüchtet wird. Der Bestand in Peru liegt bei vier Millionen Tieren, in Österreich leben etwa 3000 bis 4000. Alpakas sind Pflanzenfresser und ernähren sich fast ausschließlich von Gräsern, die Haltung ist nur in Gruppen erlaubt. Die Lebenserwartung liegt zwischen 20 und 25 Jahren. Und: Alpakas sind nahezu lautlose Tiere, ein leichtes Summen dient zur Verständigung.