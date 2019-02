WM-Skandal um Fellers „zerstörte“ Trainingspiste

„Stangen herausgerissen und abgeräumt“

Da der 26-Jährige am Dienstag nicht am Teambewerb teilnahm, wollte er eine Slalom-Solo-Einheit nachlegen. „Wir haben am Vortag acht, neun Arbeitsstunden gebuckelt, hatten eine perfekte, geile Piste geschaffen, der Lauf war gesteckt“, erzählte Paul Schwarzacher-Joyce, Trainer im Team von ÖSV-Technikchef Marco Pfeifer. Als man am Dienstagmorgen dann hinkam, der Schock: „Die Stangen waren rausgerissen und abgeräumt, und es ist eine Pistenraupe reingefahren. Somit war kein Training möglich.“