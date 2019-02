Bullen ziehen Notbremse vor EL-Spiel gegen Brügge

In Belgien streiken just heute bis spätabends große Teile des öffentlichen Diensts. War erst nur der Bus- und Bahnsektor betroffen, könnte es nun zum Arbeitsstopp auf den Flughafen-Anlagen kommen. Belgiens Leader Genk, morgen ebenfalls in der Europa League bei Slavia Prag im Einsatz, hat den Abflug bereits nach Maastricht (Holland) verlegt.