Unsere Volksschüler stärkt Singen und Musizieren

Aktuell haben an 16 Schulstandorten in Oberösterreich Schüler statt einer Wochenstunde drei Stunden Musikunterricht. Rund 1300 Kinder nehmen an diesem Schulversuch teil, der „Musikvolksschule“ heißt. Im Mittelpunkt steht Musizieren und die Begegnung mit Musik, alle Kinder können teilnehmen, nicht nur talentierte. Was bisher als Schulversuch angeboten wurde, könnte aufgrund der „Bildungsreform“ der Bundesregierung abgeschafft werden. Will eine Schule weiterhin den Schwerpunkt anbieten, müsste sie Stunden in anderen Gegenständen streichen.