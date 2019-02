Venier: „Was ist im Leben schon gerecht?“

Fünf von sechs Weltcup-Abfahrten haben die österreichischen Damen in diesem Winter gewonnen. Immer war zumindest eine ÖSV-Läuferin auf dem Podium. Und dann das! Im wichtigsten Downhill-Rennen der Saison sausten die flotten Mädels der Alpenrepublik am Stockerl vorbei. Und wie in der Kombination waren es vier Hundertstelsekunden, die fehlten. Oder 106 Zentimeter.