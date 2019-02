Olga Peretyatko: „Ich bin sehr selbstkritisch!“

Für Olga Peretyatko geht Liebe nicht nur durch den Magen, sondern auch durch die Ohren: Die gebürtige Russin hat sich nicht nur in unsere Kulinarik, sondern auch in unsere außergewöhnliche, musikalische Kultur verliebt. Kurz vor ihrer Premiere als Lucia Di Lammermoor traf Redakteur Stefan Weinberger die Ausnahmekünstlerin in der Wiener Zuckerlwerkstatt zum Plausch.